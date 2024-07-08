50 yaşında olan Masterchef Nigar Akyıldız, 11 yıldır butik pastacılık yapıyor

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de düellolar devam ederken Nigar Akyıldız'ın hediye olarak getirdiği maket pasta büyük ilgi gördü. 2 kızı olduğunu söyleyen yarışmacı, Mor kuzu kaçamak isimli bir tabak yaparken üst tura kazanmayı hak etti. Turu geçti mi, kimdir merak ediliyor.

Masterchef programına katılan yarışmacının yaptığı butik pastalar beğeni toplarken eleme turunda yaptığı tabak da jüriler tarafından beğenildi. Eleme turundaki samimi konuşması ile sevilen Nigar Akyıldız hakkında kaç yaşında, nereli gibi sorular da gündeme geldi.

MASTERCHEF NİGAR AKYILDIZ KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan Akyıldız, 11 yıldır pastacılık yaparken butik pasta işiyle ilgilendiğini söyledi. Uzun zamandır yarışmanın takipçisi olan isim bu sene artık yarışmada olması gerektiğini düşünerek katıldı. Mor kuzu kaçamak ismini verdiği yemek ile eleme turuna katılan isim, jürilerden tam not aldı.

TURU GEÇTİ Mİ?

Akyıldız, bu akşam (8 Temmuz) yayınlanacak olan bölümde 3'lü düelloya çıkacak. Düello sonucunda ise turu geçip geçmediği belli olacak.

MASTERCHEF NİGAR KAÇ YAŞINDA?

50 yaşında olan Masterchef Nigar'ın 2 kızı olurken birinin 30 yaşında olduğu öğrenildi.