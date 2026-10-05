6 Ekim ne günü, önemi ne? 6 Ekim'in anlam ve önemi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve ücretsiz toplu taşıma kararı nedeniyle 6 Ekim tarininin anlam ve önemi bir kez daha gündeme geldi. Türkiye tarihi açısından önemli bir tarih olan 6 Ekim, 1923 yılından beri kutlanıyor. Peki, 6 Ekim ne günü, önemi ne?

Kaydet a- | +A

Bu yıl İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlanacak. İstanbul'un işgali, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu İttifak Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyi kabul ederek çekilmesiyle başladı.

Durumu fırsat bilen İtilaf Devletleri'ne ait donanmalar, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi.

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla İtilaf Devletleri harekete geçti ve fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920'de resmi işgale dönüştü.

Adana treninden Haydarpaşa'ya inen Mustafa Kemal Paşa, düşman gemilerinin zafer bayraklarını açarak İstanbul Limanı'na girdiklerini ve şehirde yaşayan azınlıkların da bu durum karşısında sevinç çığlıkları attığını görünce tarihe geçen "Geldikleri gibi giderler" ifadesini kullandı.

6 Ekim ne günü, önemi ne? 6 Ekimin anlam ve önemi

4 YIL 10 AY 23 GÜN SÜREN İŞGALİN SONU

Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle Refet Paşa, İstanbul komutanı olarak da Milli Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.

Refet Paşa, 19 Ekim'de TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal Vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa da 81. Alay ile İstanbul'a geldi.

Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son birlik 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

Şükrü Naili Paşa komutasında 3. Kolordu'nun 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girmesiyle 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal resmen sona erdi. Böylece her yıl 6 Ekim "İstanbul'un Kurtuluş Günü" kutlanmaya başlandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala