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61 ilde 725 arsa yarın satışa çıkacak! TOKİ arsa açık artırmala saat kaçta başlayacak?

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61 ilde 725 arsa yarın satışa çıkacak! TOKİ arsa açık artırmala saat kaçta başlayacak?
Başlık Resmi61 ilde 725 arsa yarın satışa çıkacak! TOKİ arsa açık artırmala saat kaçta başlayacak?

TOKİ'den 61 ilde arsa satışı yarın başlıyor. Alıcılar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa açık artırmala saat kaçta başlayacak, müzayedeye katılım nasıl sağlanacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 İlde 725 arsayı 05 - 06 Kasım 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

61 ilde 725 arsa yarın satışa çıkacak! TOKİ arsa açık artırmala saat kaçta başlayacak?
Başlık Resmi61 ilde 725 arsa yarın satışa çıkacak! TOKİ arsa açık artırmala saat kaçta başlayacak?

AÇIK ARTIRMALAR HANGİ İLLER İÇİN YAPILACAK?

Muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olan toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 725 arsa açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık artırmalar, 05 - 06 Kasım 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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