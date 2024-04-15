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7 bin anne ve bakıcıya 11 bin 224 TL destek ödemesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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7 bin anne ve bakıcıya 11 bin 224 TL destek ödemesi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SGK annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje kapsamında SGK, 11 bin TL destek ödemesi yapacak. Peki, SGK'dan annelere ve bakıcılara ödeme ne kadar, şartları neler, kimler alabilir, başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

325 euro destek ödemesiyle ilgili detaylar netleşti. SGK, 11 bin TL destek ödemesi yapacak. 3 şehirde 0-36 aylık çocuklara AB fonu ödemesi 12 ay boyunca yatacak. Peki, SGK'dan çalışan annelere ve bakıcılara 325 avro destek başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır? Hangi illerde yatacak? 325 euro'luk destek kimlere verilecek? Tüm merak edilenler haberimizde...

7 BİN ANNE VE BAKICIYA 11 BİN 224 TL DESTEK ÖDEMESİ

SGK açıklamasına göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro (11 bin 224 TL) destek ödemesi yapılacağını belirtti.

7 bin anne ve bakıcıya 11 bin 224 TL destek ödemesi - 1. Resim

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla çocuk bakımından kaynaklı istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri desteklenecek. İş Pozitif kadın istihdam programı başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek müjdesi açıklandı.

SGK'DAN ANNELERE VE BAKICILARA ÖDEME ŞARTLARI

ABD'nin finansman desteği sağladığı projeden 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneler yararlanabilir.

7 bin anne ve bakıcıya 11 bin 224 TL destek ödemesi - 2. Resim

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşviki de hedefleniyor. 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

SGK ANNE VE BAKICI DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI

başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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