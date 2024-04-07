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8 Nisan 2024 tam Güneş tutulması saat 21.20'de gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 Nisan 2024 tam Güneş tutulması saat 21.20&#039;de gerçekleşecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Nisan güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta araştırılıyor.

Tam Güneş tutulmasının Türkiye saatine göre saat kaçta ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. 

8 Nisan 2024 tam Güneş tutulması saat 21.20'de gerçekleşecek. 

Tam Güneş tutulması 8 Nisan'da yalnızca Amerika kıtasında Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'da görülecek. 

Tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 

Yaklaşık olarak 4 dakika 28 saniye kadar sürmesi bekleniyor. Bu süre bir önceki tam Güneş tutulmasının iki katına denk geliyor. 

Tam Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girerek Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesi sonucunda gözlemlenen bir olaydır. 8 Nisan 2024 tam Güneş tutulması saat 21.20'de gerçekleşecek - 1. Resim

Tutulma ancak tam tutulma anında çıplak gözle bakılabilir. 

Tam Güneş tutulmasının dışında 2024 yılında pek çok gök olayı gerçekleşecek. 

2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru gözlemlenebilecek. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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