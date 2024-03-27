8 Nisan' da güneş tutulması yaşanacak

2024'ün ilk güneş tutulması 8 Nisan'da yaşanacak. Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki 8 Nisan Güneş Tutulmasına dair detaylar merak ediliyor. Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması detayları haberimizde.

2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek. Heyecanla beklenen Güneş Tutulmasının ilki 8 Nisan'da yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki 8 Nisan'da Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebilecek. Ancak Türkiye'den izlenemeyecek.

Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek ikinci tutulma, halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenemeyecek. Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve Süper Aylar izlenebilecek.

TÜRKİYE İKİNCİ AY TUTULMASINI GÖREBİLECEK

İkinci Ay tutulması da 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayını izleyebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI OLUNCA NE OLUYOR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmasını engelleyip Dünya'ya gölge düşürmesi olayıdır.