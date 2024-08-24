8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Herkes onu arıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tüm birimleriyle seferber oldu.

Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Arif Güran'ın kızı Narin Güran, saat 15.30 sıralarında kayboldu. Ailesi, tüm aramalarına rağmen küçük kızı bulamayınca, aynı gün saat 20.15'te Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

8 YAŞINDAKİ NARİN GÜRAN BULUNDU MU?

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Narin Güran'ı bulmak amacıyla geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde

Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı

Jandarma Özel Harekât Timleri

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)

İstihbarat Şube Müdürlüğü

Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timleri

Tavşantepe Mahallesi ve çevre bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Narin Güran henüz bulunmuş değil ve arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Jandarma ekipleri, küçük kızı sağ salim bulabilmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.