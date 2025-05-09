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9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve puan durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs Cuma bölümünde heyecan doruktaydı. 10 altın bileziği kazanan, elenen isim ve günün birincisi netleşiyor. Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. 5-9 Mayıs haftasında yarışmaya veda eden gelin belli olacak. 9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim bölümün ardından netleşiyor.

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2025 tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler kaynanalardan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

9 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasında birincilik yarışında son güne gelindi.

9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve puan durumu - 1. Resim

Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi. 

9 Mayıs Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan gelin Ezgi oldu.

9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve puan durumu - 2. Resim

9 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs Cuma günü yayınlanan programda Asena elenerek yarışmaya veda etti.

9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve puan durumu - 3. Resim

9 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen yarışmada 9 Mayıs Cuma günü yarışmada gelinler ve kaynanalar haftanın son gününde 10 altın bilezik için yarışıyor. 

9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Sahra: 18

Ezgi: 17

Asena: 14

Gizem: 14

5-9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 86

Sahra: 76

Gizem: 65

Asena: 59

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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