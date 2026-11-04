ABD’de ara seçimler dengeleri değiştirdi, "mavi tsunami" terimi bir kez daha gündeme geldi. Seçim tahmincisi Nate Silver, Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanma olasılığının %95, Senato'yu kazanma olasılığının ise %80 olduğunu belirtiyor, seçimlerin sadece bir "mavi dalga" değil, adeta bir "mavi tsunami"ye dönüşebileceğini ifade ediyordu. Peki, ABD seçimlerinde "Mavi Tsunami" ne anlama geliyor?

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ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 51 sandalyeye ulaştı. Demokratların elde ettiği zaferin büyüklüğü ve kapsamı henüz tam olarak netleşmemiş olsa da parti, Güney Carolina, Teksas ve Iowa gibi muhafazakarların kalesi olarak görülen eyaletler de dahil olmak üzere, uzun süredir kazanılamaz olduğu düşünülen yerlerde galip geldi. Bu galibiyet "mavi tsunami" olarak yorumlandı. Peki, mavi tsunami ABD seçimleri için ne anlama geliyor.

ABD seçimlerinde Mavi Tsunami ne anlama geliyor?

DALGA SEÇİMLERİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde dalga seçimleri, bir siyasi partinin büyük kazanımlar elde ettiği seçimlerdir. Dalga seçimleri genellikle ara seçimler sırasında gerçekleşir. 2000 yılından beri kullanılan " kırmızı eyaletler ve mavi eyaletler " renk kodlama yöntemine göre, dalga seçimleri genellikle hangi partinin önemli kazanımlar elde ettiğine bağlı olarak "mavi dalgalar" veya "kırmızı dalgalar" olarak tanımlanır; bu da Demokrat Parti'nin (mavi ile ilişkilendirilen) veya Cumhuriyetçi Parti'nin (kırmızı ile ilişkilendirilen) elindeki sandalye sayısında önemli bir artışı ifade eder.

Mavi Tsunami (veya Mavi Dalga) terimi; seçimlerde Demokrat Parti'nin ezici bir üstünlük sağlayarak Kongre (Temsilciler Meclisi ve Senato), valilikler veya eyalet meclislerinde rakibine karşı büyük bir zafer kazanmasını ve siyasi haritayı adeta "maviye boyamasını" ifade eden bir siyasettir.

MAVİ TSUNAMİ NEDİR?

ABD siyasetinde "Mavi Dalga" veya "Mavi Tsunami" olarak adlandırılan kavram, Demokrat Parti’nin seçimlerde büyük kazanımlar elde ederek rakibine karşı ezici bir üstünlük sağlamasını ifade ediyor. Terim, Demokratların seçim başarısıyla siyasi haritayı adeta “maviye boyamasını” simgeliyor.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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