ABD TÜFE verileri açıklandı mı? ABD Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu

ABD TÜFE verileri açıklandı mı merak edildi. ABD’de Ağustos 2025 dönemi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, ekonomistler tarafından yakından takip ediliyordu. Açıklanan veriler ise aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

ABD TÜFE VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

ABD’de Ağustos 2025 dönemi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Aylık ve yıllık bazda enflasyon rakamlarıysa yakından takip edilliyor.

Açıklanan verilere göre aylık bazda fiyatlar yüzde 0,4 artarken yıllık bazda enflasyon yüzde 2,9 seviyesine ulaştı. Oranlar Temmuz ayındaki yıllık yüzde 2,7 artışın üzerinde gerçekleşerek beklentilerin hafif üzerinde bir seyir izledi.

ABD AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Ağustos ayında enflasyonu tetikleyen başlıca kalemler barınma, gıda ve enerji fiyatları oldu. Barınma giderleri aylık yüzde 0,4 artarken, gıda fiyatları yüzde 0,5 yükseldi.

Evde tüketilen gıda ürünlerinde bilhassa sebze ve meyve fiyatları ciddi artış gösterdi. Domates yüzde 4,5, elma ise yüzde 3,5 değer kazandı. Et, tavuk, balık ve yumurta fiyatları da aylık bazda yüzde 1 oranında yükseldi.

Enerji tarafında da benzin fiyatları atylık yüzde 1,9 artarken, yıllık bazda yüzde 6,6 geriledi. Elektrik fiyatları yıllık yüzde 6,2 artış gösterirken, doğalgaz yüzde 13,8 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemleri hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 artış gösterdi ve yıllık yüzde 3,1’e ulaştı. Barınma fiyatlarındaki yıllık yüzde 3,6 artış, çekirdek enflasyonun yüksek seyretmesine neden oldu.

İkinci el araç fiyatları da yıllık bazda yüzde 6 yükselriken, sağlık hizmetleri endeksi aylık yüzde 0,2 düşerek manşet enflasyonun yükselişini sınırladı.