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ABD'nin ilk Müslüman senatörü oldu! Abdul el-Sayed kimdir, kaç yaşında?

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Demokratların Michigan adayı Abdul el-Sayed, ABD Senatosu'ndaki ilk Müslüman senatör oldu. Sayed, Michigan eyaletine hizmet etmek üzere ABD Senatosu'na gidecek olmanın kendisi için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirtti. Peki, ABD'nin ilk Müslüman senatörü Abdul el-Sayed kimdir, kaç yaşında?

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El-Sayed, 31 Ekim 1984'te Detroit'in banliyösü olan Michigan, Rochester Hills'te Mısırlı göçmen anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi Güneydoğu Michigan'da doğup büyüyen El-Sayed, Michigan Üniversitesi'nden mezun oldu ve Oxford Üniversitesi'nde Rhodes Bursu ile halk sağlığı alanında doktora yaptı . Daha sonra Columbia Üniversitesi'nden tıp diplomasını aldı ve Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji alanında yardımcı doçent oldu . 2015-2017 yılları arasında Detroit Sağlık Departmanı'nın genel müdürlüğünü , 2023-2025 yılları arasında ise Wayne County Sağlık, İnsan ve Gaziler Hizmetleri Departmanı'nın müdürlüğünü yaptı.

Nisan 2025'te El-Sayed, ABD Senatosu'na aday olmak için istifa etti. Nisan 2025'te, görevdeki Gary Peters'ın yeniden seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından El-Sayed, Michigan'da 2026 Amerika Birleşik Devletleri Senato seçimleri için kampanyasını başlattı .

Sayed, 2006 yılında evlendiği eşi Sarah Jukaku ve iki kızıyla birlikte Ann Arbor'da yaşıyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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