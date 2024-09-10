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Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları için son tarih 22 Eylül 2024 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar AÖL kayıt işlemleri için resmi siteden gerekli evrakların tamamlanması ile beraber yeni kayıt ve kayıt yenileme yapılabilecek.

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgi almak istiyor.

Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek - 1. Resim

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak eğitim veren AÖL'de 1. dönem kayıtlarının ne zaman sona ereceği, birçok öğrencinin ve velinin merak konusu oldu.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci, Eylül ayı itibariyle hız kazandı. 

Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek - 2. Resim

AÇIK ÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN 2024

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 yılı 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt süreçleri resmen başladı.

28 Ağustos 2024 tarihinde başlayan kayıt işlemleri, 22 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi açıklamasında kayıtların 22 Eylül 2024 tarihi mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu. Bu tarihe kadar AÖL öğrencileri, kayıtlarını yenileyebilir veya yeni kayıt başvurusunda bulunabilir.

Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek - 3. Resim

AÖL kayıtlarının tamamlanması için öğrenciler, belirlenen tarihler arasında gerekli işlemleri yerine getirmeli. Özellikle ilk defa kayıt olacak öğrencilerin, kayıt işlemleri için gerekli belgeleri hazırlamaları ve belirtilen kayıt merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileyecek öğrenciler ise daha önceki dönemlerde kayıt oldukları merkezler üzerinden işlemlerini tamamlayabilirler.

Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek - 4. Resim

AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

2024-2025 eğitim yılı için AÖL kayıt sürecinde, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu devreye alınmış durumda.

Kılavuzlar, kayıt sürecini adım adım açıklayarak öğrencilere rehberlik ediyor. AÖL kayıt işlemleri, resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek - 5. Resim

Öğrenciler, hangi belgeleri teslim etmeleri gerektiği ve sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında detaylı bilgiyi bu kılavuzlar aracılığıyla öğrenebilecekler.

Açık lise öğrencileri, MEB'in belirlediği süreç içerisinde hem kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak hem de yeni kayıt yaptıracaklar.

Bu dönemde kayıt yaptıran öğrenciler, 2024/1 Dönemi derslerine katılabilecek ve sınavlarına girebilecekler. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin ise bu hakları dondurulacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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