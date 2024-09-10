Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
Eğitim Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Binlerce adayın beklediği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2024-DGS değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Düzenleyen: Giray Topçular - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı