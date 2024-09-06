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2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. Tercihler, ÖSYM'nin internet adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

SON GÜN 11 EYLÜL

Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak. Bugün başlayan tercih işlemleri, 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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