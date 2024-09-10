Araç sahipleri müjde! Motorine indirim geliyor, tabela bu gece değişecek

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta benzine gelen indirimin ardından bu kez de motorine indirim geliyor. Peki motorinin litresi kaç lira olacak? İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 71 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü.

MOTORİNE İNDİRİM

Benzine 5 Eylül'de gelen 1 lira 83 kuruşluk indirimin ardından şimdi de motorine indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 50 kuruş ucuzlayacak.

10 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41.52 TL

İstanbul (Anadolu): 41.40 TL

Ankara: 41.85 TL

İzmir: 42.30 TL

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MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.23 TL

İstanbul (Anadolu): 43.16

Ankara: 43.64 TL

İzmir: 44.16 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.