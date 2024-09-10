Gözler bugünkü büyük kapışmada! Bitcoin’de Trump hareketliliği

Bitcoin’de son dakika! Dün 54 bin 850 dolardan haftaya başlayan BTC, 58 bin dolara kadar yükseldi. 10 Eylül 2024 BTC fiyatı ise 56 bin 700 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bugün ABD Başkan adayları Trump-Harris münazarası öncesinde, kripto para dostu Trump’ın performansına yönelik olumlu beklentiler BTC’yi destekliyor. Öte yandan iPhone 16 lansmanı da ABD’de teknoloji hisseleri ile birlikte kriptolara pozitif yansıdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin yeni haftaya hareketli başladı. Son dönemde ABD teknoloji hisselerindeki zayıf seyir, kripto para dostu Başkan Adayı Trump’ın anketlerde geriye düşmesi, ABD tahvillerinin “daha güvenli liman” olarak öne çıkması ve BTC madencilerinin satışa geçebileceği yönündeki endişelerle birlikte, BTC fiyatı da düşüş yönünde hareket ediyordu.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Geçen cuma 52 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu haftaya 54 bin 850 dolardan başladı. Dünkü işlemlerde yukarı yönelen BTC, 58 bin dolara kadar yükseldi. 10 Eylül 2024 Bitcoin fiyatı ise 56 bin 700 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Analistler; 56 bin 500 dolar desteğinin üzerinde “kalıcılık” sağlanması halinde, BTC’de yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini ifade ediyor.

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GÖZLER TRUMP-HARRIS ATIŞMASINDA

ABD’de Başkanlık seçimleri yaklaşırken, gözler bugün ‘Demokrat’ aday Kamala Harris ve ‘Cumhuriyetçi’ aday Donald Trump arasında canlı yayında gerçekleşecek tartışmaya çevrildi. Münazarada her iki adayın göstereceği performans, Başkanlık seçimlerinde avantaj yakalamaları için büyük öneme sahip olacak. Kripto para dostu Trump’ın performansına yönelik olumlu beklentiler ise BTC’ye yansıdı.

SON ANKETLER NE DİYOR?

Bu arada tartışma öncesinde Real Clear Politics tarafından derlenen son anketlere bakıldığında; Harris yüzde 48,1 oranla birinci ve Trump yüzde 46,7 oranla ikinci sırada bulunuyor.

Öte yandan dün Apple tarafından gerçekleştirilen iPhone 16 lansmanı, bir süredir baskı altında kalan ABD teknoloji hisseleri ile birlikte BTC’ye de pozitif yansıdı. Dünkü işlemlerde Nvidia hissesinde %3,54 oranında yükseliş dikkat çekti.