Bitcoin’de 400 milyar dolarlık şok! Neden yükselemiyor? İşte sebepleri…

Bitcoin’de son dakika! Cuma günü 52 bin 500 dolara kadar düşen BTC fiyatı, yeni haftaya 55 bin dolara yakın başlıyor. Geçen hafta hisseleri çakılan Nvidia’nın piyasa değeri 400 milyar dolar geriledi. Piyasada, ileri teknolojinin geleceği sorgulanmaya başlandı. Bitcoin madencilerinin satışa geçeceği endişeleri ve ABD tahvil faizlerinin de güvenli liman olarak tercih edilmesi; BTC başta olmak üzere kripto paralarda satış dalgasını tetikledi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin yeni haftaya 55 bin dolara yakın seviyelerden başlıyor. BTC’de son dönemde zayıf seyir dikkat çekerken; son 1 haftalık düşüş %4,25 ve son 1 aylık gerileme %9,85 olarak gerçekleşti. Bu arada cuma günü BTC’de en düşük 52 bin 500 dolar seviyesi görülmüş, böylece 5 Ağustos’taki “kara pazartesi” sonrası en düşük nokta test edilmişti.

TEKNOLOJİ BALONU KORKUSU

ABD borsalarında Nvidia başta olmak üzere teknoloji hisselerinde son iki haftada dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Dünyada yapay zeka teknolojilerine gelecek dönemde talep düşüşü beklenmesi, hisselerde ve kriptolarda satış dalgasını tetikledi. Nvidia son 2 haftada %20,5 düştü. Sadece geçen hafta Nvidia’nın piyasa değeri yaklaşık 400 milyar dolar geriledi.

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ABD TAHVİLLERİNE GEÇİŞ

Öte yandan son gelen ABD verilerinin ardından gelecek toplantıları da içine alan birkaç aylık süreçte “daha fazla faiz indirimi” beklentilerinin öne çıkması, ABD tahvil faizlerinde hızlı gerilemeyi beraberinde getirdi. İki yıllık ABD gösterge tahvil faizi 3,60 sınırına kadar çekildi. BTC ETF’lerinden de geçen hafta 500 milyon doların üzerinde çıkış yaşandığını ve paranın ABD tahvillerine “sığındığı” belirtiliyor.

“MADENCİ” ENDİŞELERİ

Bu arada BTC’nin 60 bin dolar üzerinde kalıcı olamaması, 15 Ağustos’tan bu yana satış yapmayan madencilerin “tekrar sahneye çıkabileceği” yönünde endişeleri artırdı. Analistler, mevcut fiyat seviyelerinin, gerileyen ödül miktarı da dikkate alındığında madenci maliyetlerini karşılamadığı ve bu sebeple madencilerin, giderlerini karşılamak üzere satışa geçme riskinin yükseldiğini belirtiyor.

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BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Piyasalarda yarın ABD başkan adayları Trump-Harris atışması beklenirken; BTC’de kısa vadede 52 bin 500 dolar destek ve 56 bin 500 dolar direnç olarak takip ediliyor. Bu hafta açıklanacak ABD ağustos ayın TÜFE verisi de FED projeksiyonları açısından belirleyici olacak.