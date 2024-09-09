Ağustos ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu 

TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayına özel reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. İşte detaylar...

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,18, mevduat faizi (brüt) %1,64 ve Amerikan Doları %0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,68 ve BIST 100 endeksi %10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro %1,40 ve mevduat faizi (brüt) %0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,18, DİBS %1,44 ve BIST 100 endeksi %10,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,42 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,62 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %3,58, Euro %7,30, Amerikan Doları %8,12, mevduat faizi (brüt) %11,20 ve DİBS %24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %13,87, Euro %17,19, Amerikan Doları %17,92, mevduat faizi (brüt) %20,68 ve DİBS %32,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.