ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak

ALES sınavı 17 Kasım'da yapılacak ve adaylar sonuçları Aralık ayında öğrenecek. 2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için başvurular ise 1-9 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yüksek lisans programlarına giriş yapmayı planlayan üniversite mezunları için büyük önem taşıyan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2024 yılı için kritik tarihlerle gündemde.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yılın son ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 yılı için üçüncü ALES sınavına katılmak isteyen adayların başvurularını yapmaları gereken tarihler belirlendi.

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre ALES/3 sınavı başvuruları 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.

Adaylar, bu tarihten itibaren başvurularını online olarak yapabilecekler. Başvurular, 9 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

Öte yandan başvuru tarihlerini kaçıranlar için bir geç başvuru dönemi de bulunuyor. Geç başvuru tarihi 16 Ekim 2024 olarak belirlenmiş olup, bu tarihte yapılacak başvurular için ek bir ücret talep edilecek.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

2024 yılının son ALES sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, yüksek lisans ve doktora programlarına giriş yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunacak.

Adayların bu tarihte yapılacak sınav için hazırlıklarını tamamlamaları ve gerekli başvuru işlemlerini zamanında yapmaları önem taşıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan bu takvimle birlikte, adaylar sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini dikkate alarak planlama yapabilirler.

ALES/3 sınavı, bu yılki son fırsat olarak değerlendirildiğinden, adayların başvurularını kaçırmamaları ve sınav için gerekli hazırlıkları yapmaları büyük önem taşıyor.