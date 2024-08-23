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ALES oturumlarının ikisi tamamlandı! ALES 3 sınavı ne zaman?

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ALES oturumlarının ikisi tamamlandı! ALES 3 sınavı ne zaman?

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Yılda üç kez gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın üçüncü oturumuna katılacak kişiler "ALES/3 ne zaman yapılacak" sorusunu sosyal medyada sormaya başladı. İşte tüm detaylar...

ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınav takvimine göre ALES/3'ün ne zaman yapılacağı belli oldu. Sınav, 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan iki test şeklinde uygulanacak olup, adaylara toplamda 150 dakika süre tanınacak. 

ALES oturumlarının ikisi tamamlandı! ALES 3 sınavı ne zaman? - 1. Resim

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre 2024-ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek.

ALES oturumlarının ikisi tamamlandı! ALES 3 sınavı ne zaman? - 2. Resim

ALES 3 BAŞVURU 2024 TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/3 için başvurular, ÖSYM takvimine göre 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 16 Ekim 2024 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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