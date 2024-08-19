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Açıköğretim üniversite kayıtları başladı! AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi ne zaman?

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Açıköğretim üniversite kayıtları başladı! AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi ne zaman?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, açıköğretim lisans ve önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için kayıt süreci heyecanı başladı. Özellikle Anadolu Üniversitesi AÖF ve Atatürk Üniversitesi AÖF'ü kazanan adaylar, kayıt takvimi hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Peki, açıköğretim üniversitelerine kayıtlar hangi tarihlerde yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görmek için kayıt yaptıracak adaylar, AÖF kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi'ne kayıt hakkın kazananlar ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF)  kayıtlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından sosyal medya ve forumlarda tartışılmaya başlandı.

İşte, 2024-2025 AÖF kayıt tarihleri...

Açıköğretim üniversite kayıtları başladı! AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi ne zaman? - 1. Resim

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 dönemi kayıt tarihlerini açıkladı. Yapılan paylaşımda;

"YKS sonuçlarına göre Fakültemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların;

Elekronik kayıt işlemleri (E-devlet yolu ile) 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler." denildi.

Açıköğretim üniversite kayıtları başladı! AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi ne zaman? - 2. Resim

AÖF ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)'nin kayıt tarihleri açıklandı. Akademik takvime göre, ÖSYS yeni kayıt tarihleri; 19 Ağustos 2024 Pazartesi - 23 Ağustos 2024 Cuma olarak belirtildi.

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