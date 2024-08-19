Açıköğretim üniversite kayıtları başladı! AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi ne zaman?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, açıköğretim lisans ve önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için kayıt süreci heyecanı başladı. Özellikle Anadolu Üniversitesi AÖF ve Atatürk Üniversitesi AÖF'ü kazanan adaylar, kayıt takvimi hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Peki, açıköğretim üniversitelerine kayıtlar hangi tarihlerde yapılacak?