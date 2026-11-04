Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular Haziran'da tamamlanmıştı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular Haziran'da tamamlanmıştı
Başlık ResmiAdalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular Haziranda tamamlanmıştı

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları, haziran ayında başvurularını tamamlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Adliyelerde, ceza infaz kurumlarında ve icra dairelerinde görevlendirilecek sözleşmeli personele ilişkin sonuç takvimi ve duyurular yakından takip ediliyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Adalet Bakanlığının 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 7 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere açılan kadrolara başvuran adaylar, değerlendirme süreçlerinin ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağını ve sonuç sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını araştırıyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımının tüm kadrolarını kapsayan sonuçlar için kesin bir açıklanma tarihi duyurulmadı. Bakanlık bünyesindeki farklı birimler tarafından yürütülen alım süreçlerinde başvuru değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle adayların başvurdukları kadroya ilişkin duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin kesin bilgi, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi duyurularla netleşecek.

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının kasım ayı sona ermeden açıklanabileceği öne sürüldü. Ancak Bakanlık resmi bir duyuru paylaşmadı.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular Haziranda tamamlanmıştı
Başlık ResmiAdalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular Haziranda tamamlanmıştı

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Adalet Bakanlığının açıkladığı kontenjan dağılımına göre adliyelerde 8 bin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 100, icra dairelerinde ise 900 sözleşmeli personelin istihdam edilmesi planlandı. Böylece toplam 15 bin kişilik alım için başvuru süreci gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
GÜNDEM
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.