Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular Haziran'da tamamlanmıştı

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları, haziran ayında başvurularını tamamlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Adliyelerde, ceza infaz kurumlarında ve icra dairelerinde görevlendirilecek sözleşmeli personele ilişkin sonuç takvimi ve duyurular yakından takip ediliyor.

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Adalet Bakanlığının 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 7 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere açılan kadrolara başvuran adaylar, değerlendirme süreçlerinin ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağını ve sonuç sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını araştırıyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımının tüm kadrolarını kapsayan sonuçlar için kesin bir açıklanma tarihi duyurulmadı. Bakanlık bünyesindeki farklı birimler tarafından yürütülen alım süreçlerinde başvuru değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle adayların başvurdukları kadroya ilişkin duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin kesin bilgi, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi duyurularla netleşecek.

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının kasım ayı sona ermeden açıklanabileceği öne sürüldü. Ancak Bakanlık resmi bir duyuru paylaşmadı.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular Haziranda tamamlanmıştı

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Adalet Bakanlığının açıkladığı kontenjan dağılımına göre adliyelerde 8 bin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 100, icra dairelerinde ise 900 sözleşmeli personelin istihdam edilmesi planlandı. Böylece toplam 15 bin kişilik alım için başvuru süreci gerçekleştirildi.

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