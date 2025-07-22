Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 20 bin kişilik Adalet Bakanlığı personel alımı için güzel haber duyurmuştu. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve destek personeli alımında başvuru tarihi yakından takip edilmeye başlandı.

2025 Adalet Bakanlığı personel alımı konusu yakından takip ediliyor.

Zabıt katibi, İKM, mübaşir ve koruma güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara yapılacak 20 bin kişilik alım için başvuru tarihi araştırılıyor. Personel alımı başvurularının Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleşmesi beklenirken, resmi ilan ve özel şartların da kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman ve şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımının ne zaman olacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağını duyurmuştu.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı 2025 yılı personel alımı başvuru tarihi ve şartları şu an için belli değildir. Kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan ilan ile birlikte başvurulara ilişkin detayların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.



Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı.



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