Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, sorusuna cevap aranıyor. Adana için Ramazan Bayram namazı saatleri araştırılıyor. 10 Nisan 2024 Çarşamba günü bayram namazı kaçta? İşte Adana Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam'da bayram namazı saatleri 2024...

Adana bayram namazı saati açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan Bayramı namaz vakti takvimi ile Adana bayram namazı saati belli oldu. Peki, Diyanet ile 2024 Adana bayram namazı saat kaçta? Adana Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam'da bayram namazı saati haberimizde...

ADANA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı geldi çattı. Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için camilere akın edecek.

İbadetlerini yerine getirecek Adana’da ikamet eden Müslümanlar için Adana Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam'da bayram namazı saat 06.41'de kılınacak.

Diyanet'in 2024 bayram namazı saatleri ile ilgili verdiği bilgilere göre Ramazan Bayramı'nda Adana ilçelerinde Seyhan, Aladağ, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam'da bayram namazı vakti saat 06.41 olacak.

Bayram namazı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü kılınacak.

TÜRKİYE GAZETESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Adana ilinde 06:51 saatinde kılınacak.