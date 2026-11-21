Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı takvimi belli oldu. Yurt içi ve dışından binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Karnaval, nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

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Adana'da 15'inci kez organize edilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 7-11 Nisan 2027'de düzenlenecek.Karnaval Komitesinden yapılan açıklamada, "Nisan'da Adana'da" sloganıyla gerçekleştirilecek karnaval için etkinlik başvurularının sürdüğü belirtildi.

Karnavalda, kültür, sanat, spor, gastronomi, çocuk ve eğlence temalı çok sayıda etkinliğin yer alacağı duyurulan açıklamada, organizasyonun geleneksel kortej yürüyüşünün 10 Nisan 2027'de yapılacağı bildirildi.

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı takvimi belli oldu

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NEDİR?

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana'da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı.

Türkiye'de halkın hazırlayıp sahip çıktığı ilk sokak karnavalıdır.[1] Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, ünlüler ve özel sektörün ortak çabası ile gerçekleştirilir. Adana halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de katıldığı ve şehrin turizm gelirini artıran bir etkinliktir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

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