Adıyaman ve Adana'da ardı ardına deprem oldu

Deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Adıyaman ve Adana bugün yine peş peşe depremlerle sarsıldı. Peki, Adana ve Adıyaman'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte en son deprem haberleri...

Geçen yılki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 2 ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı. Peki, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi haberimizde...

ADIYAMAN'DA DEPREM

Adıyaman'ın Aksu-Sincik bölgesinde büyüklüğü 3.3 olarak kayıtlara geçen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi göre, deprem saat 11.09 sularında oldu. Derinliği ise 5.7 kilometre olarak gösterildi.

ADANA'DA DEPREM

Adıyaman'ın ardından da Adana bir depremle sarsıldı. Saimbeyli Adana'da yaşanan depremi AFAD 4 büyüklüğünde açıkladı.

Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.