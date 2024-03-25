Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Adıyaman ve Adana'da ardı ardına deprem oldu

Adıyaman ve Adana'da ardı ardına deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adıyaman ve Adana&#039;da ardı ardına deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Adıyaman ve Adana bugün yine peş peşe depremlerle sarsıldı. Peki, Adana ve Adıyaman'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte en son deprem haberleri...

Geçen yılki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 2 ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı. Peki, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi haberimizde...

ADIYAMAN'DA DEPREM

Adıyaman'ın Aksu-Sincik bölgesinde büyüklüğü 3.3 olarak kayıtlara geçen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi göre, deprem saat 11.09 sularında oldu. Derinliği ise 5.7 kilometre olarak gösterildi.

ADANA'DA DEPREM

Adıyaman'ın ardından da Adana bir depremle sarsıldı. Saimbeyli Adana'da yaşanan depremi AFAD 4 büyüklüğünde açıkladı.

 Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyükşehir olmayan illerde neler için oy kullanılacak? - HaberlerBüyükşehir olmayan illerde neler için oy kullanılacak?Futbolda yapay zeka hakemler devri mi başlıyor? - HaberlerFutbolda yapay zeka hakemler devri mi başlıyor?Husuf ve Küsuf namazı nasıl kılınır? - HaberlerHusuf ve Küsuf namazı nasıl kılınır?Güneş’te yaşanan şiddetli patlama Türkiye’ye kuzey ışıklarını getirecek mi? - HaberlerGüneş’te yaşanan şiddetli patlama Türkiye’ye kuzey ışıklarını getirecek mi?Bir sonraki seçim ne zaman 2028? - HaberlerBir sonraki seçim ne zaman 2028?25 Mart Pazartesi günü gram altın 2232 TL seviyesinde... Güncel altın kuru fiyatları - Haberler25 Mart Pazartesi günü gram altın 2232 TL seviyesinde... Güncel altın kuru fiyatlarıRamazan’ın 15. günü yapılacak ibadetler hangileri? Bugün okunacak dualar, çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan’ın 15. günü yapılacak ibadetler hangileri? Bugün okunacak dualar, çekilecek tesbihlerYıllara göre AK Parti İstanbul mitinglerine kaç kişi katıldı? - HaberlerYıllara göre AK Parti İstanbul mitinglerine kaç kişi katıldı?Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer? - HaberlerAnayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?Necla Fide kim, kaç yaşında? Necla Fide hayatı ve biyografisi - HaberlerNecla Fide kim, kaç yaşında? Necla Fide hayatı ve biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...