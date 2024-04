Akciğer kanseri teşhisi konulan Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy hakkında

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Neşe Aksoy, "Benden duyun istedim" diyerek akciğer kanseri olduğunu açıkladı. Peki, oyuncu Neşe Aksoy kimdir, hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde...

NEŞE AKSOY KİMDİR?

Arkadaşım, Kızlar Sınıfı Yarışıyor ve Lodos Zühtü gibi yapımlarda rol alan oyuncu Neşe Aksoy, bir dönemin aranılan yıldızlarındandır. Başrollerini unutulmaz aktörler Tarık Akan ve Fikret Hakan ile paylaştığı “Arkadaşım” filmiyle hafızalara kazınmıştır.

Aynı başarıyı bir daha tekrarlayamasa da her rolde oynayabilen bir oyuncu olarak tanınmaktadır.

Sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi de almış, Türkiye'de sergiler açmıştır.



1966 İstanbul doğumlu olan Neşe Aksoy, IT sektöründe, üst yönetici ve genel müdür olarak olarak 10 yılı aşkın sürelik bir tecrübeye sahiptir.

NEŞE AKSOY HAYATI VE KARİYERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden de Yüksek Lisans derecelerine sahip olan Neşe Aksoy, 2005 - 2006 yıllarında Vancouver'daki (Kanada) British Colombia Institute of Technology'de Sistem Analizi ve Dizayn Metodları, Proje Yönetimi ve Kurumsal iletişim konularında uzmanlık eğitimlerini sürdürmüştür.

1990 yılında Byte Bilgisayar ve Danışmanlık Ltd.'de Sistem Destek Mühendisi olarak iş hayatına giriş yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Türk Sakura Bank A.Ş.'de, Bilgi Teknolojileri Depatman Müdür yardımcısı, SYS Telekomünikasyon İletişim Sanayi Tic. A.Ş.'de, Müşteri Hizmetleri ve Üretim Hizmetleri Departmanı Müdürü, Proje Departmanı Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı; CMC Customer Management Center'da, Genel Müdür Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Üyesi; Canadian Institute for the Relief of Pain and Disability (CIRPD)'de(Vancouver) Bilgi Yönetimi Danışmanı, Tradesoft (Ata Holding)'ta Teknoloji servisleri direktörü; ES Şirketler Grubu'nda da Genel Müdür olarak kariyerini sürdümüştür.

OYUNCU NEŞE AKSOY KANSERE YAKALANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Neşe Aksoy, "On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.