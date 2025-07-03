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Bir damlası bin emek… Bu ürün rekor fiyata alıcı buluyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir damlası bin emek… Bu ürün rekor fiyata alıcı buluyor!
Kestane Balı, Zonguldak, Düzce, Arıcılık, Bal Üretimi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zonguldak ve Düzce’de hasadı tamamlanan kestane balı, yoğun aroması ve kalitesiyle öne çıkıyor. Kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya satılan bu ürün, bölge ekonomisine can suyu olurken üreticinin de yüzünü güldürüyor.

Zonguldak ve Düzce'de arıcıların büyük emekle ürettiği kestane balında hasat dönemi sona erdi. Bu yıl özellikle Zonguldak’ta verim rekoru bekleniyor.

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, 2025’in son 15 yılın en verimli yılı olacağını vurgulayarak toplamda yaklaşık 1000 ton bal beklendiğini ifade etti. Bunun 600 tonunun kestane balı, 400 tonunun ise çiçek ve bahar balı olması öngörülüyor.

Bölgedeki yaklaşık 60 bin aktif arı kolonisiyle gerçekleştirilen üretimde, kestane balının kilogram fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Bir damlası bin emek… Bu ürün rekor fiyata alıcı buluyor! - 1. Resim

DÜNYA PAZARINDA DA İLGİ GÖRÜYOR

Düzce’de ise coğrafi işaretli Düzce Kestane Balı için hasat şenliği düzenlendi.

Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Düzce Arı Yetiştiriciliği Birliği’nin iş birliğiyle Güven Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Selçuk Aslan üreticilerle bir araya gelerek bal sağımı gerçekleştirdi.

Kentte 801 kayıtlı arı işletmesi bulunuyor ve yılda yaklaşık 450 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Yetkililer, Düzce Kestane Balı’nın kendine özgü aroması, yoğunluğu ve sağlık açısından sunduğu faydalarla yalnızca Türkiye’de değil, dünya pazarında da dikkat çektiğini vurguluyor.

Bir damlası bin emek… Bu ürün rekor fiyata alıcı buluyor! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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