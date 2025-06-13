Akkuyu Nükleer Güç Santrali nerede, hangi ilde? Türkiye'de nükleer santral sayısı

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali yeri, bulunduğu il ve ilçe kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Türkiye'de nükleer santral sayısı merak ediliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bulunduğu il, yapım aşaması ve hakkında bilinenler araştırılıyor. Türkiye'de 1970'lerden beri gündemde olan nükleer enerji santrali projeleri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile somut bir aşamaya ulaştı.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NEREDE, HANGİ İLDE?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde, Akdeniz kıyısında inşa ediliyor. 986 hektarlık bir alanı kapsayan saha, il merkezine 140 km, ilçe merkezine ise 30 km uzaklıkta yer alıyor.

1976’da nükleer santral için uygun görülen Akkuyu, deprem riskinin düşük olması, nüfus yoğunluğunun azlığı, taşkın riskinin sınırlı olması ve arazinin tarım, turizm veya sanayi için elverişsizliği gibi nedenlerle seçildi.

Santralin 225 hektarlık inşaat alanı, 4.5 km’lik asfalt bir yol ile D-400 karayoluna bağlanıyor ve çevresindeki dağlık arazi, sahanın doğal bir şekilde izole edilmesini sağlıyor.

27 Nisan 2023’te yakıt çubuklarının getirilmesiyle tesis, nükleer santral statüsü kazandı. Dört adet VVER-1200 reaktöründen oluşan santral, tam kapasite çalıştığında 4.800 MW güç üretecek ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 5,5’ini karşılayacak.

TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL SAYISI

Türkiye’de şu an yalnızca Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapım aşamasında. Aktif olarak çalışan bir nükleer santral ise bulunmuyor.

Akkuyu’nun ilk reaktörünün 2025’te, diğer üç reaktörünün ise sırasıyla 2026, 2027 ve 2028’de devreye girmesi planlanıyor. Bunun dışında, Sinop ve Trakya’da iki nükleer santral projesi planlama aşamasında.

Türkiye’nin nükleer enerji serüveni 1955’te başladı ancak 1970’lerden itibaren yapılan girişimler ekonomik, siyasi ve çevresel nedenlerle sonuçsuz kalmıştı. Çernobil kazasının (1986) etkisiyle 1980’lerde askıya alınan projeler, 2004’te yeniden gündeme geldi.

Türkiye’nin nükleer enerji serüveni 1955’te başladı ancak 1970’lerden itibaren yapılan girişimler ekonomik, siyasi ve çevresel nedenlerle sonuçsuz kalmıştı. Çernobil kazasının (1986) etkisiyle 1980’lerde askıya alınan projeler, 2004’te yeniden gündeme geldi.

Akkuyu, şu an Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerinin merkezi konumunda. Sinop ve Trakya projeleriyle birlikte Türkiye, 2030’a kadar toplam 10.000 MW’lık nükleer enerji kapasitesi hedefliyor.