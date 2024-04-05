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Aldatmak dizisinde Serra karakteri İrem Tuncer ayrılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aldatmak dizisinde Serra karakteri İrem Tuncer ayrılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aldatmak dizisine kim veda etti, sorusuna cevap aranıyor. Aldatmak dizisinde beklenmedik ayrılık gündem oldu. Peki, üç sezondur devam eden Aldatmak dizisine hangi oyuncu veda etti? Aldatmak dizisi hangi kahraman, neden ayrıldı? İşte detaylar.

Başrolünde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Aldatmak dizisinde beklenmedik veda gündem oldu. Peki, bu sezon final yapması beklenen Aldatmak dizisinde Serra karakteri diziden ayrılıyor mu? Serra karakterini oynayan İrem Tuncer veda mı etti? Aldatmak Serra kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Tüm merak edilenler haberimizde...

ALDATMAK DİZİSİNE KİM VEDA ETTİ?

Aldatmak dizisinde Serra karakterini oynayan İrem Tuncer, ölerek diziye veda etti. Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın paylaştığı Aldatmak dizisine Serra karakteriyle dahil olan İrem Tuncer diziye veda etti. 

Aldatmak dizisinde Serra karakteri İrem Tuncer ayrılıyor - 1. Resim

İreem Tuncer, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. 

ALDATMAK SERRA KİMDİR? İREM TUNCER KAÇ YAŞINDA?

İrem Tuncer, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Lise sıralarında tiyatroya başladı. Üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam etti. İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden eğitim aldı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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