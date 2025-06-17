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Ali Şadmani kimdir, öldü mü? İran savaş karargahı komutanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Şadmani kimdir, öldü mü? İran savaş karargahı komutanı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail kaynakları, Tahran'da düzenlenen hassas hava saldırısıyla İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve karargah komutanı olan Ali Şadmani'yi öldürdüğünü açıkladı. İran'ın üst düzey askeri liderlerinden birinin ikinci kez hedef alınması gerilimi tırmandırıyor.

İsrail'in Tahran'a yönelik hava saldırıları, İran'ın en üst düzey askeri yetkililerinden biri olan Tümgeneral Ali Şadmani’nin öldürülmesiyle yeni bir boyut kazandı. 

ALİ ŞADMANİ KİMDİR?

Tümgeneral Ali Şadmani, İran Silahlı Kuvvetleri’nin en kıdemli komutanlarından biri olarak, Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı’nın lideri ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu. Şadmani, İran’ın askeri stratejilerinde kilit rol üstleniyor.

Devrim Muhafızları (IRGC) ile düzenli ordu arasındaki operasyonel koordinasyonu sağlayarak İran’ın savaş planlarını şekillendiriyordu. Daha önce Hatemu’l-Enbiya’nın yardımcılığı ve Genelkurmay Operasyonlar Dairesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Şadmani, İran lideri Ali Hamaney’e yakınlığıyla da biliniyordu.

ALİ ŞADMANİ ÖLDÜ MÜ?

Ali Şadmani, İsrail Hava Kuvvetleri’nin (IAF) Tahran’da düzenlediği hassas bir hava saldırısında öldürüldü. İsrail'in ilk hava saldırılarında öldürülen eski komutan Alam Ali Raşid'in yerine atanmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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