İran Genelkurmay başkanı öldü mü, kimdir?
İsrail'in İran'a karşı düzenlediği ilk hava saldırılarında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetmişti. Yerine ise Abdurrahim Musevi atandı. Düzenlenen son hava saldırılarında İran Genelkurmay başkanı öldü mü merak edildi.
13 Haziran'da İran'da İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine Abdurrahim Musevi atanmıştı. İsrail'in düzenlediği son hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı öldü mü araştırılıyor.
İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?
Muhammed Bakiri'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran Genelkurmay Başkanı olarak Abdurrahim Musevi göreve getirildi.
İsrail'in son saldırılarında İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve savaş karargahı komutanı Ali Shadmani hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar İran Genelkurmay Başkanı öldü bilgisi gündem olsa da hayatını kaybeden ismin Ali Shadmani olduğu doğrulandı.
Ali Shadmani, ran Genelkurmay Başkanı Yardımcısı görevi ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı'ydı.
İRAN GENELKURMAY BAŞKANI KİMDİR?
1960 doğumlu Abdurrahim Musevi, 2008-2016 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti Ordusunun ikinci komutanıydı. 13 Haziran 2025'te Muhammed Bakıri'nin öldürülmesinin ardından Hamaney tarafından, Genelkurmay Başkanı olarak atandı.