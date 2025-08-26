Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alien: Earth 4 bölüm çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

Alien: Earth 4 bölüm çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

- Güncelleme:
Alien: Earth 4 bölüm çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?
Alien: Earth dizisinin 4. bölümü heyecanla bekleniyor. 13 Ağustos’ta gösterime giren 250 milyon dolarlık dev bütçeli bilim kurgu dizisi, kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı. Peki, Alien: Earth 4 bölüm çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

250 milyon dolarlık dev bütçeli dizi Alien: Earth, yayınlandığı ilk günden itibaren kısa sürede milyonlarca izleyici ulaştı. Dönemin en pahalı bilim kurgu dizilerinden biri olan Alien: Earth, hayran kitlesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 13 Ağustos'ta gösterime giren dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Seyirciler, "Alien: Earth 4 bölüm çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına cevap arıyor.

ALIEN: EARTH 4 BÖLÜM ÇIKTI MI?

2025 yılının en iddialı yapımlarından biri olan Alien: Earth (Uzaylı: Dünya), Disney+ ekranlarından izleyiciyle buluşuyor. Dizide 3. bölüm 20 Ağustos Çarşamba günü yayınlanırken, 4. bölümün çıkış tarihi de merak ediliyor. Sezonun geri kalan bölümlerinin her Çarşamba yayınlanacağı tahmin ediliyor. 

ALIEN: EARTH 4 BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizide yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Alien Earth 1. sezon 4. bölüm 27 Ağustos'ta Disney+ ekranlarında yerini alacak. 

ALIEN: EARTH NEREDEN İZLENİR?

ABD’de FX ve FX Hulu platformlarından takip edilen dizi, Türkiye’de yalnızca Disney+ üzerinden yayınlanıyor. Dizi, 250 milyon dolarlık tarihi bütçesiyle son dönemin en pahalı bilim kurgu yapımları arasında yer alıyor.

