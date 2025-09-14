Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alperen Şengün nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? NBA ve Milli Takım yıldızı gündemde!

Alperen Şengün nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? NBA ve Milli Takım yıldızı gündemde!

Alperen Şengün nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? NBA ve Milli Takım yıldızı gündemde!
Alperen Şengün nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor merak ediliyor. Türk basketbolunun son yıllardaki en büyük gururu olan Alperen Şengün, hem NBA’deki performansı hem de Milli Takım’daki katkısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Alperen Şengün nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor soruları sık sık gündemde. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün  2.11 boyunda ve pivot/uzun forvet pozisyonlarında görev yapıyor. Çocuk yaşlardan itibaren basketbola büyük ilgi duyan Alperen Şengün, 13 yaşında Bandırma BK tarafından keşfedildi.

ALPEREN ŞENGÜN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk basketbolunun yükselen yıldızlarından Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun’da dünyaya geldi. 23 yaşındaki Milli yıldızımız kısa sürede basketbol kariyerinde büyük başarılara imza atttı. 

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Profesyonel kariyerine Türkiye’de Bandırma Kırmızı ve Bandırma BK’da başlayan Alperen Şengün, 2020’de Beşiktaş’a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi’nin en genç MVP’si seçilen Şengün, kısa sürede NBA takımlarının dikkatini çekti.

2021 NBA Draftı’nda 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen oyuncu, aynı gün Houston Rockets’a takas edildi. NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda da görev yapıyor.

