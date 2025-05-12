Amasya fay hattı nereden geçiyor, deprem bölgesi mi? Amasya fay hattı haritası

AMASYA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Amasya'da gerçekleşen depremin ardından sarsıntıların hangi fay hattında gerçekleştiği Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle belli oldu.yeniden gündeme geldi.

Amasya, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ana kolu ve yan kollarında bulunuyor. KAF, Niksar-Taşova-Ladik-Havza hattını takip ediyor. Yan kolları ise Ezinepazarı-Sungurlu, Taşova-Çorum, Laçin ve Merzifon-Gümüşhacıköy fayları olarak ayrılmakta.

Bu kollar, Amasya'nın Merkez, Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy gibi ilçelerden geçiyor. Ezinepazarı-Sungurlu fayı, 1939 depreminde kırılarak hasara neden olmuştu. Merzifon-Gümüşhacıköy fayı ise 1942'de 5.9'luk deprem üretti.

Fayların alüvyal zeminlerde genç kırıkları, sismik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor. Termal su kaynakları, özellikle Mecitözü-Doğantepe hattında, fayların aktifliğini destekliyor.

AMASYA FAY HATTI HARİTASI

Maden Tetkik Arama (MTA) diri fay haritası, Amasya’daki KAF yan kollarını detaylı gösteriyor. Ezinepazarı fayı, Aydınca havzasından Sungurlu’ya, Merzifon-Gümüşhacıköy fayı, Suluova’dan Osmancık’a uzanıyor.

Taşova-Çorum ve Laçin fayları, Sarıbuğday ve Eraslan arasında kavisleniyor. CNN Türk, MTA’nın 485 diri fay haritasında Amasya’nın riskli olduğunu belirtti.

AFAD’ın Deprem Tehlike Haritası’na göre, Amasya 1. derece risk bölgesinde. e-Devlet üzerinden “Deprem Haritası Sorgulama” ile mahalle bazlı risk öğrenilebilir.

AMASYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Amasya, KAF’a yakınlığı nedeniyle deprem riski yüksek bir il. AFAD, Amasya’yı 1. derece riskli iller arasında listeliyor. Merkez, Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy en riskli ilçeler.