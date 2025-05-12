Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Amasya fay hattı nereden geçiyor, deprem bölgesi mi? Amasya fay hattı haritası

Amasya fay hattı nereden geçiyor, deprem bölgesi mi? Amasya fay hattı haritası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amasya fay hattı nereden geçiyor, deprem bölgesi mi? Amasya fay hattı haritası
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amasya Gümüşhacıköy'de gerçekleşen 4.4 ve 4.2'lik depremlerin ardından fay hattı haritası merak edildi. Amasya fay hattı geçtiği yer deprem bölgesi olup olmadığı belli oldu.

Amasya'da gerçekleşen depremin ardından sarsıntıların hangi fay hattında gerçekleştiği Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle belli oldu. Amasya'nın fay hatları ve riskli bölgeleri yeniden gündeme geldi.

AMASYA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Amasya, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ana kolu ve yan kollarında bulunuyor. KAF, Niksar-Taşova-Ladik-Havza hattını takip ediyor. Yan kolları ise Ezinepazarı-Sungurlu, Taşova-Çorum, Laçin ve Merzifon-Gümüşhacıköy fayları olarak ayrılmakta. 

Amasya fay hattı nereden geçiyor

Bu kollar, Amasya'nın Merkez, Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy gibi ilçelerden geçiyor. Ezinepazarı-Sungurlu fayı, 1939 depreminde kırılarak hasara neden olmuştu. Merzifon-Gümüşhacıköy fayı ise 1942'de 5.9'luk deprem üretti.

Amasya fay hattı haritası

Fayların alüvyal zeminlerde genç kırıkları, sismik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor. Termal su kaynakları, özellikle Mecitözü-Doğantepe hattında, fayların aktifliğini destekliyor.

AMASYA FAY HATTI HARİTASI

Maden Tetkik Arama (MTA) diri fay haritası, Amasya’daki KAF yan kollarını detaylı gösteriyor. Ezinepazarı fayı, Aydınca havzasından Sungurlu’ya, Merzifon-Gümüşhacıköy fayı, Suluova’dan Osmancık’a uzanıyor.

Amasya fay hattı nereden geçiyor, deprem bölgesi mi? Amasya fay hattı haritası - 3. Resim

Taşova-Çorum ve Laçin fayları, Sarıbuğday ve Eraslan arasında kavisleniyor. CNN Türk, MTA’nın 485 diri fay haritasında Amasya’nın riskli olduğunu belirtti.

AFAD’ın Deprem Tehlike Haritası’na göre, Amasya 1. derece risk bölgesinde. e-Devlet üzerinden “Deprem Haritası Sorgulama” ile mahalle bazlı risk öğrenilebilir.

AMASYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Amasya, KAF’a yakınlığı nedeniyle deprem riski yüksek bir il. AFAD, Amasya’yı 1. derece riskli iller arasında listeliyor. Merkez, Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy en riskli ilçeler. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 Mayıs son dakika deprem listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? - Haberler12 Mayıs son dakika deprem listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?Seni Severken dizisi neden yok, final mi yaptı? Kanal 7 yayın akışı - HaberlerSeni Severken dizisi neden yok, final mi yaptı? Kanal 7 yayın akışıSami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihi - HaberlerSami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihiİSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim - HaberlerİSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişimAmasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi oldu - HaberlerAmasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi olduEşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak - HaberlerEşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak
Sonraki Haber Yükleniyor...