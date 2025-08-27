Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Amedspor maçı ne zaman? Adanaspor - Amedspor maç saati merak ediliyor

- Güncelleme:
Amedspor maçı ne zaman? Adanaspor - Amedspor maç saati merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, Adana Demirspor'un konuğu olacak. Maç öncesi takım taraftarları mücadele saati ve gününü merak ediyor. Peki Amedspor maçı ne zaman? Adanaspor - Amedspor maç hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında Amedspor'u ağırlayacak. Geri sayım başladı, sporseverler maça doğru son gelişmeleri yakından takip ediyor. Maç günü belli oldu mu, Amedspor maçı ne zaman?  Adanaspor - Amedspor maç saat kaçta? gibi sorulara cevap aranıyor. Detayları bu haberde derledik. 

Amedspor maçı ne zaman? Adanaspor - Amedspor maç saati merak ediliyor - 1. Resim

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, oyuncularını Adana maçına hazırladı. 

ADANASPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Amedspor maçı 31 Ağustos Pazar günü oynanacak. Maç saat 21:30'da başlayacak. 

Amedspor maçı ne zaman? Adanaspor - Amedspor maç saati merak ediliyor - 2. Resim

AMEDSPOR HANGİ İLİN TAKIMI?

Amedspor, Diyarbakır iline ait bir futbol takımıdır. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, yaygın olarak Amed spor olarak bilinen, merkezi Diyarbakır, Türkiye'de bulunan bir spor kulübüdür. Eski adı Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'dur. 

