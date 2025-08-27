Amedspor maçı ne zaman? Adanaspor - Amedspor maç saati merak ediliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında Amedspor'u ağırlayacak. Geri sayım başladı, sporseverler maça doğru son gelişmeleri yakından takip ediyor. Maç günü belli oldu mu, Amedspor maçı ne zaman? Adanaspor - Amedspor maç saat kaçta? gibi sorulara cevap aranıyor. Detayları bu haberde derledik.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, oyuncularını Adana maçına hazırladı.

ADANASPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Amedspor maçı 31 Ağustos Pazar günü oynanacak. Maç saat 21:30'da başlayacak.

AMEDSPOR HANGİ İLİN TAKIMI?

Amedspor, Diyarbakır iline ait bir futbol takımıdır. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, yaygın olarak Amed spor olarak bilinen, merkezi Diyarbakır, Türkiye'de bulunan bir spor kulübüdür. Eski adı Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'dur.