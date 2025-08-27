Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manisa - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta?

Manisa - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta?

Manisa - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa FK ile Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında mücadele edecek. Geri sayım başladı, futbolseverler Manisa - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta? diye araştırmaya başladı. İşte maç öncesi son gelişmeler...

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesinde sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ligin ilk 3 maçında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Manisa FK, kendi evinde oynayacağı Iğdır FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Manisa - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta? İşte o tarih ve detaylar... 

 MANİSA - IĞDIR MAÇI NE ZAMAN?

Manisa - Iğdır maçı 30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

MANİSA - IĞDIR MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemine dair resmi bir açıklama yapılmadı. 

MANİSASPOR'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda İstanbulspor maçında süre alan oyuncular dinlenirken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

Iğdır FK maçına çok iyi hazırlanıp milli araya iyi bir durumda girmek istediklerini belirten Teknik Direktör Taner Taşkın, "Sakatlıktan dönen ve aramıza katılan yeni oyuncular olacak. Aramıza katılacak oyunlarımızla birlikte gerçek kimliğinde oynayan bir Manisa FK'yı taraftarlarımıza izlettirmek istiyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

