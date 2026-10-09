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Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

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Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!
Başlık ResmiAnadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak

Anadolu Vakfı burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayan vakfın 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs programına başvurular 30 Eylül’de sona erdi. Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak merak edilirken gözler sonuç ekranına çevrildi.

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Anadolu Vakfı bursu sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak?

Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!
Başlık ResmiAnadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

ANADOLU VAKFI BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Vakfı burs programına başvuran öğrenciler için sonuç takvimi belli oldu. Anadolu Vakfı burs sonuçları, her yıl Aralık ayının ilk haftasında resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

2026-2027 dönemi için başvurularını tamamlayan adayların, sonuç duyurusu için Anadolu Vakfı’nın resmi internet sitesini takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, internet sitesindeki Burs Başvuru Sonuçları bölümüne giriş yaparak başvurularının durumunu öğrenebilecek.

Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!
Başlık ResmiAnadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

ANADOLU VAKFI BURS SONUCU NASIL SORGULANIR?

Burs başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları Anadolu Vakfı’nın resmi internet adresinden kontrol edebilecek. Sonuç duyurusu yapıldıktan sonra adayların www.anadoluvakfi.org.tr adresini ziyaret etmesi gerekiyor.

Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!
Başlık ResmiAnadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

ANADOLU VAKFI BURSU KAÇ AY ÖDENİYOR?

Anadolu Vakfı burs ödemeleri eğitim öğretim yılı boyunca ekim-haziran döneminde, toplam dokuz ay boyunca yapılıyor. Yeni bursiyer seçilen öğrenciler için sonuçların aralık ayında duyurulması nedeniyle ilk ödeme ocak ayından itibaren başlatılacak.

Bursiyerlerin, vakfın belirttiği bankada kendi adlarına Türk lirası hesabı açmaları isteniyor. Ödeme işlemleri ve hesap kullanımına ilişkin ayrıntılar, burs almaya hak kazanan öğrencilere iletilen bilgilendirmelerde açıklanıyor.

Anadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!
Başlık ResmiAnadolu Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

ANADOLU VAKFI BURSU GERİ ÖDEME ŞARTI VAR MI?

Anadolu Vakfı bursu alan öğrencilerden eğitimleri tamamlandıktan sonra burs tutarını geri ödemeleri veya belirli bir kurumda mecburi hizmet yapmaları istenmiyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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