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VGM üniversite burs başvuru takvimi belli oldu! VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak?

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VGM üniversite burs başvuru takvimi belli oldu! VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiVGM üniversite burs başvuru takvimi belli oldu! VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru takvimini açıkladı. Üniversite öğrencileri, burs başvurularını ekim ayının son günlerinde VGM’nin resmİ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları devam ederken yükseköğrenim burslarına ilişkin tarihleri duyurdu. Açıklanan takvime göre, yükseköğrenim burs başvuruları ortaöğrenim başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için 6 Ekim 2026’da başlayan başvurular, 20 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri ise 22–31 Ekim 2026 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvurularını iletebilecek. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular da kurumun resmî internet sitesinden yapılacak.

VGM üniversite burs başvuru takvimi belli oldu! VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiVGM üniversite burs başvuru takvimi belli oldu! VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM 2026 BURS MİKTARI

2026 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 4000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 4000,00 TL olarak belirlendi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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