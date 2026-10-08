Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci 2026-2027 KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs ve kredi başvuru sürecini bekliyor. Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirlenen tarihler burs başvurularını alıyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK 2026/2027 burs başvurularında son durum ne?

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Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü), yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Burs başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler KYK burs başvuru sürecine çevrildi. Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor.

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK 2026/2027 burs başvurularında son durum

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GSB yeni dönem KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarih detayı vermedi. Bu nedenle burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınacak.

Geçtiğimiz yıllarda başvuruların genellikle ekim ayı içerisinde alındığı görülüyor. Geçen yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları 13 Ekim'de başlamış ve 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti. Bu nedenle KYK 2026/2027 burs başvurularının ekim ayı içerisinde başlatılması bekleniyor.

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK 2026/2027 burs başvurularında son durum

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

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