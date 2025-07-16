Ankara otobüs kazası neden oldu? En az 20 yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 09:38 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 09:46 - Güncelleme:

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Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı. Son dakika gelişmesinde Ankara otobüs kazası neden oldu kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilirken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara otobüs kazası neden oldu son dakika gelişmesinin detayları araştırılıyor. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. ANKARA OTOBÜS KAZASI NEDEN OLDU? Ankara Keçiören'de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki belediye otobüsü, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç ise iki otomobile çarptı. Belediye otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. ANKARA OTOBÜS KAZASI YARALI VAR MI? İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İlgili Haber Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan