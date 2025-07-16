Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ankara otobüs kazası neden oldu? En az 20 yaralı var

Ankara otobüs kazası neden oldu? En az 20 yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara otobüs kazası neden oldu? En az 20 yaralı var
Kaza, Yaralı, Trafik Kazası, Keçiören, Ankara, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı. Son dakika gelişmesinde Ankara otobüs kazası neden oldu kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilirken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara otobüs kazası neden oldu son dakika gelişmesinin detayları araştırılıyor. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 

ANKARA OTOBÜS KAZASI NEDEN OLDU?

Ankara Keçiören'de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki belediye otobüsü, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç ise iki otomobile çarptı. Belediye otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. 

Ankara otobüs kazası neden oldu? En az 20 yaralı var - 1. Resim

ANKARA OTOBÜS KAZASI YARALI VAR MI?

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Haziran sonrası kabusları oldu... 400 ton kayıp var! Bir meslek bitme noktasındaYargıtay'dan mal sahiplerini sevindiren karar! Kiracılar artık bunu yapamayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi - Haberler16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil TakvimiGalatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak? - HaberlerGalatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak?Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? - HaberlerFenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu - HaberlerMasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandıYangınlar nerede çıktı, söndü mü? 16 Temmuz yangınlar son gelişmeler - HaberlerYangınlar nerede çıktı, söndü mü? 16 Temmuz yangınlar son gelişmeler
Sonraki Haber Yükleniyor...