ASKİ su kesintisi programına göre Çubuk'ta meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle çalışma yürütülürken, Keçiören ve Yenimahalle'de ise ana isale hattı projesi kapsamında gerçekleştirilen boru bağlantı çalışmaları su hizmetini etkiliyor. Vatandaşlar ise ''Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek?'' sorusunu sorguluyor.

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ASKİ su kesintisi 19 Kasım listesinde üç ilçeye ilişkin kesinti bilgisi duyuruldu. Çubuk'ta mahalle genelini etkileyen arıza nedeniyle su kesilirken, Keçiören ve Yenimahalle'de pompa istasyonundaki bağlantı çalışmaları kapsamında çok sayıda mahallede su hizmetine ara veriliyor. Peki, Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek?

Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek? ASKİ 19 Kasım Çubuk, Keçiören, Yenimahalle planlı kesinti programı

ANKARA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ankara'da 19 Kasım Perşembe günü üç ilçede su kesintisi yaşanıyor. Çubuk Atatürk Mahallesi'nde arıza nedeniyle kesilen suların 16.30'da yeniden verilmesi bekleniyor. Keçiören ve Yenimahalle'de ise suyun 23.55'te yeniden verilmesi planlanıyor.

Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek? ASKİ 19 Kasım Çubuk, Keçiören, Yenimahalle planlı kesinti programı

ASKİ SU KESİNTİSİ 19 KASIM

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Mahalle: Atatürk Mahallesi geneli

Kesinti saatleri: 10.40–16.30

Kesinti süresi: 5 saat 50 dakika

Arıza tipi: İçme suyu hattı arızası

Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek? ASKİ 19 Kasım Çubuk, Keçiören, Yenimahalle planlı kesinti programı

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Adnan Menderes, Aktepe, Atapark, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Bademlik, Basınevleri, Bağlarbaşı, Hisar, Kafkas, Karakaya, Karşıyaka, Kösrelik, Emrah, Esertepe, Etlik, Güzelyurt, Güçlükaya, Kalaba, Kamil Ocak, Kanuni, Karargahtepe, Kuşcağız, Köşk, 19 Mayıs, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşiltepe, Yeşilöz, Yükseltepe, 23 Nisan, Çaldıran, Çiçekli, İncirli, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Şevkat

Kesinti saatleri: 18 Kasım 23.55–19 Kasım 23.55

Kesinti süresi: 24 saat

Arıza tipi: P1 Pompa İstasyonu'nda 1400 mm çelik boru bağlantı çalışması

Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek? ASKİ 19 Kasım Çubuk, Keçiören, Yenimahalle planlı kesinti programı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe, Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka, İvedik, Kaletepe, Karşıyaka, Kayalar, Kuzey Yıldızı, Memlik, Pamuklar, Serhat, Yakacık, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Özevler, Yunus Emre

Kesinti saatleri: 18 Kasım 23.55–19 Kasım 23.55

Kesinti süresi: 24 saat

Arıza tipi: P1 Pompa İstasyonu'nda 1400 mm çelik boru bağlantı çalışması

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