İZSU su kesintisi 19 Kasım (Torbalı, Konak, Ödemiş, Bergama, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Urla, Çiğli, Bayraklı)
İZSU su kesintisi 19 Kasım programında paylaşılan arıza bilgilerine göre Bayraklı, Bergama, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Konak, Torbalı, Urla, Çiğli ve Ödemiş'te belirli mahalleleri etkileyen kesintiler uygulanıyor. Ana boru, branşman ve vana arızaları ile bölge sayaç bakımı nedeniyle gerçekleştirilen kesintilerin farklı saatlerde sona ermesi bekleniyor. İşte, İzmir su kesintisi listesi ve planlı kesinti saatleri...
İZSU su kesintisi 19 Kasım 2026 tarihli arıza duyurularında toplam 11 ilçede su kesintisi bilgisi yer aldı. Kesintilerin bir bölümü ana boru arızalarından kaynaklanırken, bazı bölgelerde branşman ve vana arızaları nedeniyle su hizmetine geçici olarak ara verildi. İzmir su kesintisi ve bakım çalışmaları kapsamında ise Bayraklı, Bergama, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Konak, Torbalı, Urla, Çiğli , Ödemiş ilçelerinde kısa süre suların verilemeyeceği bildirildi.
İZSU SU KESİNTİSİ 19 KASIM
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
• Mahalleler: Postacılar, Soğukkuyu
• Kesinti süresi: 1 saat (10.38–11.38)
• Arıza tipi: Vana arızası
BERGAMA SU KESİNTİSİ
• Mahalleler: Fatih, Gaziosmanpaşa, İslamsaray
• Kesinti süresi: 2 saat (09.30–11.30)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
BORNOVA SU KESİNTİSİ
• Mahalle: Atatürk
• Kesinti süresi: 2 saat (09.45–11.45)
• Arıza tipi: Branşman arızası
GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
• Mahalle: Atıfbey
• Kesinti süresi: 2 saat (10.00–12.00)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
• Mahalleler: Atatürk, Çelebi, Kahramandere
• Kesinti süresi: 2 saat (09.25–11.25)
• Arıza tipi: Branşman arızası
KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
• Mahalle: Ulucak İstiklal
• Kesinti süresi: 2 saat (09.44–11.44)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
KONAK SU KESİNTİSİ
• Mahalleler: Göztepe, Güzelyalı
• Kesinti süresi: 2 saat (10.35–12.35)
• Arıza tipi: Bölge sayaç bakımı
• Mahalleler: Alsancak, İsmet Kaptan, Kültür
• Kesinti süresi: 3 saat (09.10–12.10)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
TORBALI SU KESİNTİSİ
• Mahalle: Kaplancık
• Kesinti süresi: 6 saat (09.35–15.35)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
URLA SU KESİNTİSİ
• Mahalle: İçmeler
• Kesinti süresi: 3 saat (08.07–11.07)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
• Mahalle: Ahmet Efendi
• Kesinti süresi: 2 saat (09.55–11.55)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
• Mahalle: Bozdağ
• Kesinti süresi: 3 saat (10.01–13.01)
• Arıza tipi: Ana boru arızası
• Mahalle: Bademli
• Kesinti süresi: Yaklaşık 3 saat (09.10–12.00)
• Arıza tipi: Ana boru arızası