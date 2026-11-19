İZSU su kesintisi 19 Kasım programında paylaşılan arıza bilgilerine göre Bayraklı, Bergama, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Konak, Torbalı, Urla, Çiğli ve Ödemiş'te belirli mahalleleri etkileyen kesintiler uygulanıyor. Ana boru, branşman ve vana arızaları ile bölge sayaç bakımı nedeniyle gerçekleştirilen kesintilerin farklı saatlerde sona ermesi bekleniyor. İşte, İzmir su kesintisi listesi ve planlı kesinti saatleri...

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İZSU su kesintisi 19 Kasım 2026 tarihli arıza duyurularında toplam 11 ilçede su kesintisi bilgisi yer aldı. Kesintilerin bir bölümü ana boru arızalarından kaynaklanırken, bazı bölgelerde branşman ve vana arızaları nedeniyle su hizmetine geçici olarak ara verildi. İzmir su kesintisi ve bakım çalışmaları kapsamında ise Bayraklı, Bergama, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Konak, Torbalı, Urla, Çiğli , Ödemiş ilçelerinde kısa süre suların verilemeyeceği bildirildi.

İZSU SU KESİNTİSİ 19 KASIM

İZSU su kesintisi 19 Kasım (Torbalı, Konak, Ödemiş, Bergama, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Urla, Çiğli, Bayraklı)

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalleler: Postacılar, Soğukkuyu

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 1 saat (10.38–11.38)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Vana arızası

BERGAMA SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalleler: Fatih, Gaziosmanpaşa, İslamsaray

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 2 saat (09.30–11.30)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

BORNOVA SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalle: Atatürk

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 2 saat (09.45–11.45)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Branşman arızası

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalle: Atıfbey

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 2 saat (10.00–12.00)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalleler: Atatürk, Çelebi, Kahramandere

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 2 saat (09.25–11.25)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Branşman arızası

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalle: Ulucak İstiklal

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 2 saat (09.44–11.44)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

KONAK SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalleler: Göztepe, Güzelyalı

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 2 saat (10.35–12.35)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Bölge sayaç bakımı

•⁠ ⁠Mahalleler: Alsancak, İsmet Kaptan, Kültür

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 3 saat (09.10–12.10)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

İZSU su kesintisi 19 Kasım (Torbalı, Konak, Ödemiş, Bergama, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Urla, Çiğli, Bayraklı)

TORBALI SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalle: Kaplancık

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 6 saat (09.35–15.35)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

URLA SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalle: İçmeler

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 3 saat (08.07–11.07)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalle: Ahmet Efendi

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 2 saat (09.55–11.55)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Mahalle: Bozdağ

•⁠ ⁠Kesinti süresi: 3 saat (10.01–13.01)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

•⁠ ⁠Mahalle: Bademli

•⁠ ⁠Kesinti süresi: Yaklaşık 3 saat (09.10–12.00)

•⁠ ⁠Arıza tipi: Ana boru arızası

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