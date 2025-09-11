Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara’da deprem mi oldu? Son dakika 11 Eylül deprem listesi

Ankara’da deprem mi oldu son dakika deprem kaç büyüklüğünde merak ediliyor. Ankara ise bu sabah erken saatlerde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre merkez üssü Kalecik ilçesi olan sarsıntı, saat 08.24’te 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Ankara’da deprem mi oldu son dakika deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi soruları gündemde. Çevre illerden de hissedilen deprem, Ankara genelinde vatandaşlarda kısa süreli korku ve paniğe yol açtı.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara’da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Kalecik ilçesi olan sarsıntı saat 08.24’te 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem 11.31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Dağdemir olarak duyurdu ve derinliği 3.4 kilometre olarak açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

ANKARA DEPREM SON DAKİKA

Ankara'da deprem Kalecik’e bağlı Çandır, Çaykaya, Dağdemir, Kılçak ve Altıntaş köylerine oldukça yakın bir noktada meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 EYLÜL

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesine göre Türkiye genelinde farklı bölgelerde küçük çaplı sarsıntılar da yaşandı.

11 Eylül 2025 tarihinde kaydedilen son depremlerden bazıları:

08:33 - Balıkesir (Sındırgı): 1.7

08:32 - Ankara (Kalecik): 1.3

08:24 - Ankara (Kalecik): 4.1

07:22 - Manisa (Soma): 1.3

07:08 - Balıkesir (Sındırgı): 1.4

06:50 - Balıkesir (Sındırgı): 1.8

06:24 - Yalova (Çınarcık): 1.4

04:59 - Balıkesir (Sındırgı): 2.0

03:54 - Adana (Aladağ): 1.7

