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Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi (Altındağ, Sincan, Çamlıdere) Sular ne zaman gelecek?

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Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi (Altındağ, Sincan, Çamlıdere) Sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkaranın 3 ilçesinde su kesintisi (Altındağ, Sincan, Çamlıdere) Sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ekim su kesintisi programına göre, Altındağ, Sincan, Çamlıdere ilçelerine su verilemeyecek. Planlı kesinti programına göre, Sincan'ndaki su kesintisi 12 saate yakın sürecek. Peki, Altındağ, Sincan, Çamlıdere'de sular saat kaçta gelecek?

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su veremiyor. ASKİ, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü üç ilçede planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Altındağ, Sincan, Çamlıdere ilçeleri kesintilerden etkilenecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankaranın 3 ilçesinde su kesintisi (Altındağ, Sincan, Çamlıdere) Sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkaranın 3 ilçesinde su kesintisi (Altındağ, Sincan, Çamlıdere) Sular ne zaman gelecek?

24 EKİM PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 24.10.2026 11:15:00
Tamir Tarihi: 24.10.2026 14:00:00
Detay: Feridun Çelik Mahallesi 1048 Cadde içerisinde içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Feridun Çelik Mahallesi Ve Başpınar Mahallesi bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 24.10.2026 11:40:00
Tamir Tarihi: 24.10.2026 23:55:00
Detay: Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi 1641. Cadde içerisinde Ø450 mm çapındaki şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Saraycık TOKİ 6. bölge 1. etap bir kısmı.

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 24.10.2026 11:50:00
Tamir Tarihi: 24.10.2026 17:00:00
Detay: Kayabaşı mahallesi Gürsoylar sokak Ç:110 boruda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.Ekiplerimiz arızayı en kısa süre içerisinde gidermek için çalışmalar devam etmekte olup verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Ömerağa Mahallesi, Körler Mahallesi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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