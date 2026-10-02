Yeni sezonda ekran karşısına çıkan yapımlardan biri de Anne Yarısı oldu. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in yazdığı, Kapadokya'da çekilen "Anne Yarısı" dizisinin kadrosunda dikkat çekici isimler var. Peki, Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Anne Yarısı dizisinin oyuncuları ve konusuna dair bilgiler...

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"Anne Yarısı", güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Kapadokya’nın etkileyici atmosferinde çekimleri gerçekleştirilen dizi,sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyor.

ANNE YARISI OYUNCU KADROSU

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.



Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Anne Yarısı dizisinin oyuncuları ve konusu

ANNE YARISI ANA KARAKTERLERİ

Ali Altay / Cihangir Ceyhan

Gururlu, otoriter, cesur, adalet duygusu gelişmiş, vicdanlı fakat duygularını açıkça belli etmeyen, zaman zaman öfkeli ve kontrolü elinde tutmayı seven biridir. Geleneksel aile düzenini, güçlü görünmeyi ve çevresinde sözünün geçmesini önemser. Sekiz yıl hapishanede kalan Ali tahliye olur ve bir kızı olduğunu öğrenir. Varlığını öğrendiği kızına kavuşunca biyolojik baba olmanın Ege’nin sevgisini kazanmaya yetmediğini görür. Sevdiklerini koruma cesareti en güçlü yanı; öfke, güç kullanma alışkanlığı ve kaybetmeyi kabul edememesi en büyük zaaflarıdır. Ege’nin ve Zeynep’in hayatına girmesi ile çatışacak daha büyük zaafları olacaktır.

Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Anne Yarısı dizisinin oyuncuları ve konusu

Zeynep Aksoy-Burcu Özberk

Vicdanlı, inatçı, kendi doğrularının arkasında durmaktan çekinmeyen, cesur ve mücadeleci bir sınıf öğretmenidir. Nişanlısı Metin ile ablası Zeren’i aynı gece kaybettikten sonra bütün hayatını Ege’ye adamış; onu doğurmamış olsa da gerçek bir anne gibi büyütmüştür. En büyük gücü koşulsuz sevgisi, en büyük zaafı ise Ege’yi kaybetme korkusuyla sınırlarını yitirebilmesidir. Yaşadığı ihanetler onu savunmada kalan bir kadından karşısındakilerin yöntemlerini kullanabilen stratejik bir mücadeleciye dönüştürür.

Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Anne Yarısı dizisinin oyuncuları ve konusu

Meryem Altay-Esra Dermancıoğlu

Altay ailesinin otoriter, gelenekçi, zeki ve gözü kara annesidir. Çocuklarına duyduğu sevgi sahiplenmeye, sahiplenmesi ise onların hayatlarını kontrol etme ihtiyacına dönüşmüştür. Konağı yönetmek, aile üyelerinin hayatına müdahale etmek ve çevredeki gelişmelerden herkesten önce haberdar olmak başlıca uğraşlarıdır. Geleneksel yemekleri, kalabalık aile sofralarını ve yöresel adetleri önemser. Ege’yi Altay Ailesi’nin bir mirası, Zeynep’i ise bu mirası elinden alabilecek bir tehdit olarak görür. Yaptığı kötülükleri annelik ve aileyi koruma gerekçesiyle meşrulaştırabilmesi onu hem tehlikeli hem de dramatik açıdan güçlü kılar.

Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Anne Yarısı dizisinin oyuncuları ve konusu

Ege Altay-Melisa Duru Ünal

Sekiz yaşında, çok zeki, neşeli, duygusal ve yaşından beklenmeyecek kadar kararlı bir kız çocuğudur. Tablet oyunlarını, animasyon izlemeyi, kitapları, denizi ve Zeynep’le birlikte vakit geçirmeyi sever. Zeynep’i annesi olarak gören Ege, zamanla Ali’yle de gerçek bir baba-kız bağı kurar. En büyük isteği, sevdiği iki insandan birini seçmek zorunda kalmadan ikisine de sahip olmaktır. Yetişkinlerin yalanlarını kolayca fark etmesi ve duygularını açıkça ifade etmesiyle hikâyenin vicdanını temsil eder.

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