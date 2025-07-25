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Antalya'da yangın nerede çıktı, son durum ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde yangınlar devam ederken bir haber de Antalya'dan geldi. Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde 25 Temmuz sabahı başlayan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya'da yangın nerede çıktı, Antalya orman yangını son durum ne? merak ediliyor. İşte detaylar...

Antalya'da 25 Temmuz 2025 sabahı başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle mahallelerde tahliyeler yapılırken ekipler ise yoğun bir söndürme operasyonu yürütüyor. Kamuoyunun gündeminde ise Antalya'da yangın nerede çıktı ve yangında son durum yer alıyor. 

ANTALYA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde bugün sabah saatlerinde başlayan orman yangınları, sırasıyla Kurşunlu, Güzeloba ve Güzelyalı mahallelerindeki ormanlık alanları etkisi altına aldı.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan yangın; Aksu’daki yangın Fatih Mahallesi’nde, Muratpaşa’da Güzeloba Mahallesi’nde ve Manavgat’ta Güzelyalı Mahallesi’nde çıktı.

Antalya'da yangın nerede çıktı, son durum ne? - 1. Resim

Manavgat’taki Değirmenli Mahallesi’nde ise yangın tarım arazisine yakın bir noktadan yayılmaya başladı. 

Yangınların çıktığı bölgeler, Antalya’nın turizm ve tarım açısından kritik noktalarına yakın olmasıyla dikkat çekti. Özellikle Aksu’daki Kurşunlu Mahallesi, Antalya Havalimanı’na yakın bir konumda bulunuyor.

Antalya'da yangın nerede çıktı, son durum ne? - 2. Resim

ANTALYA YANGIN SON DAKİKA

Antalya'da sabah saatlerinde çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta alevlerle mücadele devam ediyor.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarında 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 personel görev alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ve ASAT ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Antalya'da yangın nerede çıktı, son durum ne? - 3. Resim

ANTALYA'DA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Antalya’daki yangınların çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve rüzgarlı hava koşulları, yangınların hızla yayılmasında ana etken olarak görülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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