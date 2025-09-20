Antalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Ligin üst sıralarını hedefleyen Antalyaspor ile galibiyet arayışında olan Kayserispor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi maçın saati, yayın kanalı, muhtemel 11’leri ve takımlardaki son durum merak konusu oldu.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Antalyaspor-Kayserispor karşılaşması, beIN Sports HD2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek. Müsabakanın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenecek.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, 20 Eylül Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama düdüğü saat 20.00’de çalacak.

Kırmızı-beyazlı Antalyaspor taraftarları ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Kayserispor ise deplasmanda sürpriz yaparak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Ligdeki konumları açısından kritik öneme sahip olan bu mücadele, iki takımın sıralamadaki kaderini de doğrudan etkileyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Gianetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Van de Streek, Storm, Cvancara

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Opoku, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha