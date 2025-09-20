Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Antalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Antalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 6. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Futbolseverler Antalyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve muhtemel 11'ler araştırılıyor.

Ligin üst sıralarını hedefleyen Antalyaspor ile galibiyet arayışında olan Kayserispor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi maçın saati, yayın kanalı, muhtemel 11’leri ve takımlardaki son durum merak konusu oldu.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Antalyaspor-Kayserispor karşılaşması, beIN Sports HD2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek. Müsabakanın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenecek.

Antalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, 20 Eylül Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama düdüğü saat 20.00’de çalacak.

Kırmızı-beyazlı Antalyaspor taraftarları ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Kayserispor ise deplasmanda sürpriz yaparak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Ligdeki konumları açısından kritik öneme sahip olan bu mücadele, iki takımın sıralamadaki kaderini de doğrudan etkileyecek.

Antalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Gianetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Van de Streek, Storm, Cvancara

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Opoku, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi: "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler? - HaberlerGönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler?Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? TS maçı yayın bilgileri! - HaberlerTrabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? TS maçı yayın bilgileri!Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, hangi köyde? Ayvalık sahneleri dikkat çekti - HaberlerCennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, hangi köyde? Ayvalık sahneleri dikkat çektiGençlerbirliği Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerGençlerbirliği Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli olduFilenin Efeleri çeyrek final rakibi kim? Voleybol Dünya Şampiyonası maç takvimi belli oldu - HaberlerFilenin Efeleri çeyrek final rakibi kim? Voleybol Dünya Şampiyonası maç takvimi belli olduVanspor FK Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - HaberlerVanspor FK Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...