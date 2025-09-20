Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? TS maçı yayın bilgileri!

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir araştırılıyor. Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Medical Park Stadı’nda sahne alacak mücadelede ev sahibi Trabzonspor, 10 puanla bulunduğu 4. sıradaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı şifreli yayın üzerinden izleyebilecek.

beIN Sports 1, Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanaldan yayın yapıyor. Ayrıca beIN Connect platformu üzerinden internet bağlantısıyla da müsabaka takip edilebilecek.

TRABZONSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Müsabaka Trabzon’da Papara Park’ta (eski adıyla Medical Park Stadı) oynanacak. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta tribünlerin büyük ölçüde dolması öngörülüyor.

Karşılaşmayı stadyuma gelemeyen futbolseverler, beIN Sports 1 üzerinden izleyebilecek. Daha önce 15 kez karşılaştığı rakibine hiç yenilmeyen Trabzonspor, sahasında da taraftarı önünde kazanmak istiyor.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

İlk 11'ler henüz belli olmadı. Maçın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Tim Jabol, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Trendyol Süper Lig’in 6. haftasına damga vurması beklenen maç, Trabzonspor için zirve yolunda kritik bir sınav olacak.

Gaziantep FK ise deplasmanda sürpriz yaparak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. İki takımın daha önceki karşılaşmalarında Trabzonspor’un 10 galibiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor. Gaziantep ekibi, Trabzonspor karşısında ilk galibiyetini almak için sahada olacak.