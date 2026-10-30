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AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri sorgulama

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AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri sorgulama
Başlık ResmiAÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri sorgulama

2026-2027 eğitim yılı AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. Dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav yerleri bilgisine çevrildi. Öğrencilerin sınav günü AÖL sınav giriş belgelerini yayınlanacağı çevrildi. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

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2026-2027 eğitim yılı AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. Dönem sınavları için son kontrollerini yapan adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 eğitim yılı AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. Dönem sınav giriş belgeleri aralık ayı içerisinde erişime açılacak. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Adaylar AÖL sınav giriş belgesini nereden, nasıl alabilecek?

AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri sorgulama
Başlık ResmiAÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri sorgulama

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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